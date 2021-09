La pandemia cambia, i vaccini avanzano, le persone protette sono sempre di più. Dall’altro lato le varianti costringono a ridefinire alcuni standard. Per tutte queste ragioni si modificano anche le regole di una delle routine più fastidiose (ma fondamentali) del Covid: la quarantena. Anche in ospedale a Pordenone, infatti, è arrivata la nuova circolare del ministero della Salute, scritta proprio per rivedere le regole dell’isolamento, ora...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati