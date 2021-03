PORDENONE E UDINE - C’è un caso più unico che raro, almeno nel Nordest, associato al passaggio del Friuli Venezia Giulia in rosso da domani. È una macchia di colore giallo che però pagherà le stesse conseguenze dei territori confinanti, colorati di rosso scuro (secondo i numeri) ancora prima dell’ordinanza ministeriale, firmata ieri da Roberto Speranza. È la provincia di Pordenone, costretta ad affrontare il lockdown pur avendo numeri che le consentirebbero addirittura di sperare - in linea puramente teorica - in una zona gialla. Gli esperti predicano la calma, avvertono che l’onda potrebbe tracimare e raggiungere anche il Friuli Occidentale. Ma se da ormai tre settimane i casi crescono un po’ dappertutto, in provincia di Pordenone il fenomeno è molto più limitato.

LA STATISTICA

Per comprendere quanto sia penalizzante la chiusura dell’intera regione per l’area pordenonese, bisogna considerare il criterio dell’incidenza dei contagi sui 100mila abitanti. Si scopre così che nell’intero Nord-Est (Emilia Romagna compresa) non c’è un’altra provincia con un impatto così basso del virus sul territorio. Il Friuli Occidentale conta 165 casi ogni 100mila residenti. Ci si avvicina Rovigo, con 190 casi, e nessun altro. Per trovare un territorio con un’incidenza simile bisogna andare sino a Piacenza oppure sconfinare verso le province meno colpite della Liguria. All’interno della regione, poi, il confronto è ancora più marcato. La provincia di Udine ha 573 casi su 100mila abitanti ed è seconda in Italia dietro solamente alla Città metropolitana di Bologna, che “guida” con 646 casi. Gorizia è a 495 contagi, Trieste a 296. Ma la decisione del ministero della Salute tiene conto dell’incidenza complessiva della regione, non calcolando le differenze provinciali. Così anche il territorio meno colpito del Nord-Est finirà da domani in zona rossa. Oltre a un danno quasi incalcolabile, l’amarezza di una beffa difficile da accettare.

LE PROSSIME ORE

Oggi in regione ultimo giorno di zona arancione, con gli spostamenti consentiti solo all’interno del proprio comune e negozi aperti. Da domani (dalla mezzanotte di domenica) scatta la chiusura totale, con il rischio che possa durare ben più delle due settimane stabilite dall’ordinanza ministeriale. Tra poche ore i negozi (tranne edicole, farmacie, parafarmacie, floricoltura, tabaccherie e alimentari) dovranno chiudere, seguendo il destino di bar e ristoranti, che potranno fare asporto e consegne. Scuole tutte a distanza o chiuse, dai nidi all’università. Spostamenti consentiti solo per necessità, salute o lavoro.



