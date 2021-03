Vaccini anti-Covid in Fiera : tanta gente in coda e prime iniezioni, ecco come funziona

PORDENONE - Sono partite stamattina, lunedì 29 marzo, le vaccinazioni nel nuovo polo della Fiera di viale Treviso a Pordenone. Durante la prima giornata previste 800 somministrazioni, ma si salirà a 1.300 ogni 24 ore per due giorni la settimana. Tanta gente fuori dai cancelli già prima dell'orario di apertura. L'appello dell'AsFo: «Non arrivate in anticipo e rimanete in auto sino a pochi minuti prima della chiamata». Presente anche il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi: «E' arrivato il momento di vaccinare più gente possibile», ha detto. La prima vaccinata è stata una 75enne di Pasiano di Pordenone.