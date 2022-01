Covid in Fvg, troppi medici contagiati: dal 10 gennaio gli ospedali sono a rischio blocco

Se la variante Omicron sembra meno “cattiva” sotto il profilo della gravità della malattia, il nuovo ceppo arrivato dal Sudafrica nasconde un’insidia subdola, capace lo stesso di minacciare gli ospedali. Fino a portarli alla paralisi. Ed è quello che rischia di succedere al Santa Maria degli Angeli di Pordenone già dalla prossima settimana. I contagi in aumento tra il personale sanitario, nonostante grazie alla terza dose siano tutti asintomatici, rendono ancora più dura l’emergenza. E c’è il timore concreto di dover fermare alcune attività.

IL QUADRO



Anche ieri nell’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale sono stati registrati i contagi di due infermieri, un medico e un’ostetrica. Ma è il trend che preoccupa, dal momento che nell’ultima settimana di rilevazioni si è viaggiato sempre ad una media di cinque-sei nuovi positivi tra il personale sanitario dipendente dell’AsFo. «I medici e gli infermieri contagiati che hanno la terza dose del vaccino - riferiscono posizioni apicali dell’ospedale - stanno tutti bene. Non hanno sintomi. Abbiamo riscontrato un tratto comune: nella maggior parte dei casi hanno contratto l’infezione dai propri figli. Non si rilevano veri e propri focolai nelle strutture sanitarie». Il contagio, quindi, è tornato a colpire l’ospedale dall’esterno, tramite la fascia d’età infantile che ancora oggi è quella più colpita dalla variante Omicron. Ma le conseguenze potrebbero pagarle tutti, sia gli operatori che i pazienti, perché dal 10 gennaio ripartiranno tutti i servizi di routine messi in pausa durante le feste natalizie. E il rischio è che possano essere tagliati ancora una volta a causa della mancanza di personale e dell’impossibilità di sostituire gli operatori contagiati.



IL NODO



In ospedale a Pordenone, ad esempio, preoccupa la sempre più frequente positività al Covid di medici specializzati. Sono due, al momento, solo nel reparto di Pronto soccorso. Uno, invece, nell’area che si occupa delle dialisi. E se gli infermieri al momento si possono dirottare - com’è accaduto già in passato - dalle attività operatorie già centellinate a causa della pandemia, per quanto riguarda i medici specializzati il “buco” rimane tale fino alla guarigione con tampone negativo del professionista costretto a casa dal Covid. Ecco perché da lunedì a rischiare il blocco saranno tutte quelle attività che prevedono la presenza di personale non facilmente sostituibile, come ad esempio le visite e gli ambulatori. Restano invece in corsia i sanitari che sono risultati contatti stretti di persone positive. Non devono fare la quarantena.