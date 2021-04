I dati dell’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sono in miglioramento e portano la Regione a sperare nell’uscita dalla zona rossa. Sia Rt che i contagi sono in calo. Così come il numero di focolai. Secondo la bozza di ieri, dunque, non è escluso il ritorno alla zona arancione per il Fvg già da martedì della prossima settimana. Ma la conferma dal ministero della Salute arriverà soltanto nella giornata di oggi. Intanto dal...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati