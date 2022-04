Ci vorranno mesi, perché i dati da incrociare e analizzare saranno tanti. Ma l’obiettivo è allo stesso tempo nobile e utile: chiarire una volta per tutte uno dei dubbi più chiacchierati di tutta la pandemia. Quante persone sono morte davvero solo a causa del Covid e quante invece erano di fatto solamente positive, ma sono state sconfitte da altre malattie o da eventi improvvisi non legati al contagio. I complottisti, che già si sono abbondantemente “riforniti” alla fonte delle fake news, diranno che è troppo tardi, che uno studio del genere doveva essere messo in campo subito. Ma le urgenze, fino a poco tempo fa, erano altre. Ora il tempo c’è e dell’operazione se ne occuperà direttamente il team di epidemiologi diretto da Fabio Barbone, coordinatore della task force che in Friuli Venezia Giulia ha rappresentato il “cervello” della lotta alla pandemia.



LA RICERCA



Prende il via in regione un maxi-progetto che punta proprio a spazzare via gli ultimi dubbi residui sui numeri della pandemia: quello delle vittime, cioè del bilancio più doloroso sin dai primi momenti. Una recentissima analisi dell’Istituto superiore di sanità ha evidenziato che la mortalità Covid in Italia potrebbe essere stata sovrastimata almeno del 10 per cento. E in Friuli Venezia Giulia si cercherà di dare una misura ancora più precisa. Si partirà innanzitutto da un metodo. E da un dato attuale. «Oggi - spiega l’epidemiologo Fabio Barbone - i due terzi delle vittime segnate come Covid è riferito a persone decedute a domicilio oppure nelle residenze per anziani». E nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di persone con tre dosi di vaccino ma diverse patologie alle spalle. Contagiate, quindi, ma spesso senza i sintomi specifici del Covid.

Purtroppo gli esami autoptici disponibili sono pochissimi e il lavoro dovrà basarsi su altri dati, più difficili e lunghi da raccogliere.



LA PROCEDURA



Ogni paziente deceduto è “accompagnato” infatti da una scheda del decesso, compilata sulla base delle informazioni rivelate dal medico che meglio conosce il soggetto in questione. E spesso si tratta del medico di medicina generale, il dottore di famiglia. Ecco allora come funzionerà l’incrocio dei dati di cui si occuperà a breve la task force anti-Covid del Friuli Venezia Giulia. «In maniera anonima (si tratta sempre di una tutela aggiuntiva che privilega il lato della privacy, anche della famiglia del paziente deceduto, ndr) - spiega Fabio Barbone illustrando il progetto -, verificheremo quasi tutto in merito al singolo paziente. Quindi i ricoveri precedenti, i farmaci che assumeva, le esenzioni di cui era titolare, i registri di malattia (ad esempio il registro dei malati di tumore). Tutti dati che sono contenuti nel sistema informativo della sanità regionale».

In questo modo si arriverà a una prima e importante distinzione funzionale: si potrà ad esempio capire se il paziente segnato come decesso Covid fosse portatore di malattie in fase terminale, oppure se avesse frequentato un reparto ospedaliero in gravi condizioni poco prima del contagio. Si consulteranno le cartelle cliniche, si incroceranno i dati e si arriverà a una conclusione che permetterà a tutto il sistema di tirare una linea e capire finalmente la vera letalità del Covid in regione.