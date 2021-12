Green pass sugli autobus, si parte senza deroghe per gli studenti: caccia al tampone

E Per il momento, nessuna proroga all’orizzonte. E la “rivoluzione” parte così com’era impostata. Da oggi, infatti, sui mezzi del trasporto pubblico locale servirà il Green pass (quello base, che si ottiene grazie a vaccino, guarigione o tampone negativo ripetuto - se rapido - ogni 48 ore) e il governo non si è ancora mosso per concedere una proroga (più che una deroga) ai tanti studenti ancora non vaccinati o in attesa del proprio turno che dovranno effettuare i tamponi ciclici per poter raggiungere le varie scuole del territorio e allo stesso tempo rispettare la nuova normativa.



LA RICHIESTA



Il presidente Fedriga ha fatto recapitare a Palazzo Chigi la sua proposta: una norma-ponte per concedere ai giovani studenti non ancora vaccinati di salire lo stesso sui mezzi pubblici in attesa dell’iniezione. Ma la richiesta è partita sabato, e ieri da Roma non sono arrivate particolari novità, se non una possibile apertura nei confronti dei tamponi gratis per gli studenti stessi. Il problema, però, soprattutto in una realtà come il Friuli Venezia Giulia è dettato dalla difficoltà di raggiungere (soprattutto nei paesi) le farmacie abilitate ad effettuare i test.



I CONTROLLI



Anche in Friuli Venezia Giulia, quindi, da oggi si completa il quadro normativo voluto dal governo per affrontare la quarta ondata. Il super Green pass era già entrato in vigore in anticipo rispetto al contesto nazionale, ma sui mezzi pubblici si poteva ancora salire senza la certificazione verde. Da oggi cambia tutto e servirà anche uno sforzo ulteriore per garantire il rispetto della norma. Per questo le Prefetture si sono messe al lavoro, affidando soprattutto ai comandi di polizia locale il compito di controllare l’effettivo possesso del Green pass semplice (non rafforzato) sugli autobus di linea e sui mezzi urbani. Si tratterà di verifiche a campione che verranno effettuate alla discesa dei passeggeri e con una maggiore concentrazione nelle ore di punta.