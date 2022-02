Tra 150mila e 200mila persone residenti in Friuli Venezia Giulia rischiano di vedere il proprio Green pass scadere nel giro di un mese o due. E l’allarme scatta ovunque: dal mondo della scuola a quello del lavoro, passando dagli ospedali. La cifra è ottenuta - con un margine di errore dovuto alle persone che nel frattempo hanno contratto il Covid e che hanno ottenuto il pass da guariti - dai dati ufficiali che riguardano i cittadini che non si sono prenotati per la terza dose del vaccino nonostante ne avessero diritto. E sono 200mila friulani. Ora che il Green pass legato alle due dosi ha una validità ridotta a sei mesi rischiano di essere equiparati ai no-vax.



I rischi sono sia sanitari che sociali, ma anche economici. Ne ha parlato ieri il capo della task force del Fvg, l’epidemiologo Fabio Barbone. «Ci sono persone - ha attaccato - che probabilmente vedono vicina la fine dell’emergenza o che si scoraggiano di fronte a cittadini infettati con la terza dose. Invece dovrebbero fare il ragionamento contrario: chi ha la terza dose non muore e non finisce in ospedale. Sono almeno 70 anni che si usano i richiami vaccinali, figuriamoci per il Covid. Chi non ha ancora fatto il booster deve fare questa considerazione: sta aumentando di molto il suo rischio di finire in ospedale e di morire». Ma Barbone fa anche un secondo ragionamento: «In questo momento abbiamo tutti bisogno di ripartire, parlo proprio come Paese. Ci stanno arrivando in prestito tanti soldi e non possiamo permetterci di sprecarli. Chi sceglie di non procedere con la terza dose non mette solo a rischio la propria salute, ma anche la tenuta del sistema economico e della ripresa dopo il disastro. Noi siamo in prima linea e ogni giorno vediamo persone morire prematuramente, anche con la seconda dose “vecchia” di qualche mese. Sempre ogni giorno, spendiamo 2-3mila euro per ogni malato ricoverato per Covid. È un costo in ogni senso, in termini di salute e a livello economico».



Sulle coperture vaccinali, Gorizia e Pordenone sono i territori in cui sono state vaccinate a ciclo completo il numero maggiore di persone. Nel Pordenonese è protetto il 75,9 per cento della popolazione di età superiore ai 5 anni. «Sulle terze dosi abbiamo superato gli obiettivi dati dal generale Figliuolo - ha spiegato il vicepresidente regionale Riccardi -: abbiamo raggiunto 624.687 somministrazioni rispetto alle 580.000 date come obiettivo dal primo dicembre ad oggi». Riccardi ha focalizzato l’attenzione su ulteriori elementi fra i quali il dato sui vaccini che pone la regione drammaticamente sotto la media italiana nella fascia 12-19 anni e le 200mila persone che non si sono prenotate per la terza dose nonostante vi sia ampia disponibilità nelle agende per il booster. «Fra novembre e dicembre, se tutti fossero stati immunizzati, avremmo potuto contare su 500 posti letti al giorno in più che avrebbero consentito di dare risposte ai bisogni di salute oltre quelli specificamente legati alla pandemia e incidere sulla pressione ospedaliera. Nel caso delle terapie intensive il rischio per chi non è protetto si decuplica: il 28 gennaio su 39 ricoverati ben 30 erano non vaccinati, 99 ogni milione contro 10 ogni milione. Aumenta notevolmente anche il rischio di morte, dato che su 70 decessi registrati nella settimana dal 22 al 28 gennaio ben 34 riguardano cittadini non immunizzati (113 ogni milione di persone) e 36 persone vaccinate (40 ogni milione)».



È allarme rosso anche per quanto riguarda le vaccinazioni dedicate ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Il Fvg è in fondo alla classifica nazionale, con il 79 per cento della platea che non ha ricevuto nemmeno una dose dell’antidoto. E le forniture non mancano. Il problema è l’adesione bassissima. A livello nazionale solamente Mache e Provincia autonoma di Bolzano hanno dati peggiori di quelli che si registrano oggi in Friuli Venezia Giulia.