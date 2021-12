Green pass sui mezzi pubblici, tra i "controllori" anche il questore di Pordenone

PORDENONE - Come annunciato, sono partiti questa mattina, 6 dicembre 2021, i controlli relativi al Green pass in corrispondenza delle principali autostazioni della provincia di Pordenone. In campo le forze dell'ordine e la polizia locale. Alla stazione delle corriere di Pordenone anche il questore, Marco Odorisio, per verificare le prime operazioni di controllo a campione. Assoldati anche gli operatori della "Global". Al momento non sono state rilevate particolari criticità.