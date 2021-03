Il ministro Gelmini in Fvg: «La regione si rialzerà, il nemico è il Covid ma torneremo presto alla libertà»

TRIESTE - «Il nostro nemico comune è il Covid, ma grazie ai vaccini, che arriveranno in massa nei prossimi mesi, potremo tornare a respirare la libertà. Continuiamo a mantenere il nostro obiettivo, che è quello di vaccinare l'80 per cento della popolazione italiana entro settembre. Ce la possiamo e ce la dobbiamo fare. Il sistema ha bisogno di ripartire, si vince rimanendo uniti>. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, in visita a Trieste.

LA PANDEMIA

«Anche il Fvg - ha detto - è fortemente provato dalla pandemia e sta piangendo la scomparsa di tanti cittadini. Voglio ringraziare il personale sanitario e la protezione civile. Ci stiamo impegnando per assegnare un miliardo di euro alle Regioni proprio sul fronte della lotta al Covid e per assicurare tutte le dosi di vaccino che servono. Lo stop ad AstraZeneca ha rappresentato una doccia fredda, ma il problema sarà superato. Porteremo il decreto sostegno per aiutare imprese e partite Iva».

L'ECONOMIA

Gelmini ha promesso al presidente Fedriga la convocazione di un tavolo con il ministero dell'Economia per la revisione dei patti finanziari tra lo Stato e la Regione. Una richiesta che da Trieste era diventata pressante anche nei confronti del secondo governo Conte. In gioco anche le competenze regionali, con il Fvg che vorrebbe "conquistare" la materia della scuola.

