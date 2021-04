PORDENONE - A oltre una anno dall’esplosione della crisi sanitaria per il Covid-19 sono circa 400 le imprese del settore del terziario nel Friuli occidentale a fortissimo rischio chiusura. Si tratta di ristoranti, bar, negozi, attività legate al turismo e ai servizi: vengono definite aziende “zombie”. Cioé stanno sopravvivendo e galleggiando solo grazie agli aiuti economici e ai ristori (soprattutto quelli messi in campo dalla Regione, come...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati