Coronavirus in Fvg, la mappa aggiornata dei contagi: ecco quali sono i comuni più colpiti

PORDENONE E UDINE - La Protezione civile ha aggiornato la mappa dei contagi in regione e ora si può nuovamente consultare la cartina per vedere quali sono i comuni più colpiti dal Coronavirus in questa terza-quarta ondata. Dalla mappa si vede come in provincia di Pordenone sia notevolmente diminuito il tasso di incidenza del contagio. Comuni come Claut e Tramonti di Sopra, ad esempio, hanno rispettivamente quattro e un positivo. Molto meno colpita tutta la fascia montana. Il capoluogo ha 93 casi ogni mille abitanti, con un’incidenza di 1,8 positivi. A Sacile il tasso sale di poco, raggiungendo i 2,6 contagiati ogni mille residenti. Le zone più colpite della regione si trovano tra Udine e Gorizia. Da Manzano (Ud) alle Valli del Natisone, l’incidenza si alza per raggiungere una media di 20-25 contagi ogni mille abitanti, ma con punte di 50 positivi. È seria la situazione di Grado, con 168 positivi e un’incidenza di 20 infetti ogni mille abitanti. Non sono escluse misure ad hoc, a cui la Regione sta lavorando.

