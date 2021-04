Coronavirus in Fvg, ecco quali sono i comuni più colpiti dal contagio: la cartina aggiornata

Clauzetto, il comune macchiato dal focolaio nato a partire dai ritrovi di alcune famiglie “negazioniste”, resta il borgo più colpito della regione. La prevalenza, cioè l’incidenza del contagio sui mille abitanti, è scesa però a 17,9 casi. Sempre in provincia di Pordenone, c’è il caso di Meduno, dove i contagi sono scaturiti a partire da alcune feste nei giorni di Pasqua e Pasquetta. La seconda incidenza più alta del Fvg è quella del piccolo comune di Montenars, in provincia di Udine, che ad oggi fa registrare 12,5 casi ogni mille abitanti. Nella Bassa spicca il caso di Palazzolo dello Stella (Ud), con 26 contagiati e un’incidenza superiore agli 8 casi. Sono 23, invece, i positivi nel comune di Nimis, sempre in provincia di Udine. Come ormai da mesi a questa parte, è molto migliore la situazione che si registra nei quattro comuni più popolosi della regione. I capoluoghi non sono in sofferenza. Pordenone ha l’incidenza più bassa, con 2 contagi ogni mille abitanti. Segue Udine, in netto miglioramento, con una prevalenza di 2,6 casi. A Trieste i positivi sono 972, ma su circa 200mila abitanti. Quindi l’incidenza è di 4,8 casi. Infine c’è Gorizia, comune capoluogo che conta 3,4 positivi attivi ogni mille abitanti. Sono questi i dati divulgati dalla sorveglianza della Protezione civile.