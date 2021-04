Coronavirus in Fvg, ecco quali sono i comuni più colpiti dalla terza ondata del contagio e i paesi Covid free

PORDENONE E UDINE - Ravascletto, Paluzza, Preone e Nimis. Sono quattro i comuni più colpiti dal contagio in Friuli Venezia Giulia. E sono tutti nella provincia di Udine. Hanno un'incidenza di casi su mille abitanti rispettivamente a quota 28, 22, 18 e 19. Lo spiega la mappa aggiornata della Protezione Civile. Sono i paesi in cui il Covid circola di più nella terza ondata. Migliora invece la situazione nelle Valli del Natisone, inizialmente in difficoltà a fine febbraio. A Cividale l'incidenza è di 8,3 casi su mille residenti. Va meglio anche a Manzano e Grado, con 8 e 5,9 contagi parametrati agli abitanti.

PROVINCIA DI PORDENONE

Nel Friuli Occidentale il comune più colpito è Clauzetto, con 17,9 casi ogni mille residenti. Ma nel complesso la situazione del Pordenonese è più che buona. Cimolais, Barcis, Tramonti di Sopra, Andreis, Frisanco e Fanna, ad esempio, non contano nemmeno un contagio.

I CAPOLUOGHI

I quattro comuni più popolosi non sono in sofferenza. Pordenone vanta l'incidenza più bassa, con 3,8 contagi ogni mille abitanti. Udine sale a 6,7 casi, Gorizia a 7,9 e Trieste a 8,5.