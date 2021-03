Coronavirus in Fvg, la mappa aggiornata: ecco quali sono i comuni più colpiti dal contagio

PORDENONE E UDINE - Mappa dei contagi aggiornata in Fvg. La situazione più difficile è quella che riguarda i piccoli comuni delle province di Udine e Gorizia. In Carnia, Ovaro ha 22 contagi ogni mille abitanti; Paluzza ne conta 20, Treppo Ligosullo 22. Nel Collinare c’è Nimis con 20 contagi ogni mille residenti, ma anche Tricesimo e Pagnacco con 18. C’è poi una situazione particolare, che riguarda le Valli del Natisone. Ci sono paesi con pochissimi residenti ma un contagio alle stelle: Savogna (22 su mille residenti), Stregna (22) e più a sud Prepotto (23) e Dolegna del Collio (30). In sofferenza anche Cividale, Premariacco, Pagnacco, Reana e Tricesimo. Nel Goriziano domina Grado con 22 positivi ogni mille abitanti, ma è grave anche la situazione di Turriaco. Molto migliori le condizioni del Pordenonese, dove però il comune più colpito è quello di Travesio, poco popolato ma con 10 contagi ogni mille residenti.