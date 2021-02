Covid in Friuli Venezia Giulia, ecco la mappa dei comuni più colpiti: la situazione migliora ovunque

PORDENONE E UDINE - La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha aggiornato la mappa dei contagi in regione. Le zone colorate di blu scuro sono quelle più colpite, anche se la situazione sembra essere più tranquilla rispetto alla scorsa settimana. Migliora la situazione della montagna pordenonese. Cimolais, che aveva l’incidenza più alta, ora ha un indice di 59 contagi su mille abitanti. Tramonti di Sopra si ferma a 50, Andreis a 49, Maniago a 32, Spilimbergo a 20, Claut a 33. Sono tutti numeri in diminuzione, proprio nell’area più colpita a livello di incidenza. Pordenone scende a 12 contagi su mille residenti, Sacile addirittura sotto i dieci (9,1). Tutto l’hinterland pordenonese non supera i 15 contagi ogni mille abitanti.

