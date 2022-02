Il caro bollette dell’energia non poterà soltanto verso la “serrata” dei ristoratori con chiusure per oltre metà della settimana e aperture solo nei weekend. Anche i baristi sono ormai costretti a chiudere il pomeriggio o a giorni alterni per cercare di ridurre le spese. Quella dei baristi non è tanto una protesta, ma è proprio una scelta dettata dalle condizioni effettive date dalla pochissima presenza di clienti e di conseguenza dall’assottigliarsi degli incassi. E rispetto alle bollette di gennaio e febbraio c’è chi ha già deciso una turnazione ridotta delle aperture anche tenendo a casa parte del personale.



AFFARI A ZERO



«Ci sono alcuni bar più decentrati - racconta Fabio Cadamuro, presidente dei baristi Ascom e della Fipe provinciale - che, in una giornata, battono soltanto una decina di caffé. È più il costo di tenere accesa la macchina di quello che si incassa. Perciò in molti si sono visti costretti a chiudere il pomeriggio. La situazione è molto pesante. È come essere di fatto un’alta volta in lockdown. Non c’è gente. Vuoi per l’alto numero di contagi e di quarantene che sta coinvolgendo le famiglie. Inoltre - sottolinea il rappresentate dei baristi - ci sono ancora molti uffici e banche in smart working e questo toglie una fetta molto importante di clientela». E così dopo la “serrata” dei ristoranti che minacciano di tenere aperto solo nei fine settimana anche baristi ed esercenti si accodano e in parecchi chiudono il pomeriggio. «La mattina in particolare per quei locali più centrali - Cadamuro fa un quadro della situazione più che desolante - si riesce a lavorare un po’ con le colazioni e con qualche pranzo. In particolare nelle due giornate di mercato quando il centro città è un po’ più animato e frequentato. Ma il vero dramma è il pomeriggio e la prima serata». Di fatto sono spariti gli aperitivi. Le persone non si incontrano più prima di cena per il classico ritrovo per lo spritz. Se prima alcuni locali, quelli tradizionalmente più frequentati, chiudevano verso le 21 o 21,30 ora le serrande si abbassano già dopo le 19,30. «Il centro - allarga le braccia il responsabile della categoria dei baristi - è di fatto deserto. Il pomeriggio poi è una vera desolazione. Dopo diversi anni di attività non avrei mai pensato di trovarmi a gestire una situazione del genere».



I PAGAMENTI



C’è il panico tra gli operatori al pensiero delle bollette che dovranno arrivare a febbraio. Dopo le mazzate degli ultimi due, tre mesi in molti saranno costretti a ricorre a prestiti bancari. «Con quello che si riesce a guadagnare - sottolinea ancora Cadamuro - diventa davvero difficile fare fronte alle spese delle utenze e del personale. Sono in difficoltà soprattutto i bar e i locali della periferia, quelli un po’ più decentrati. Se la situazione è questa in città, figurarsi un po’ fuori dove non c’è proprio movimento». Gli esercenti sperano in nuovi provvedimenti del governo che possano alleggerire una situazione che temono si possa prolungare - vista anche la situazione internazionale legata alle fornitore del gas - nei prossimi mesi. «L’auspicio - conclude Cadamuro - è che si possa traguardare il mese di febbraio. Poi con marzo speriamo davvero in un calo della curva dei contagi e nel tempo meteorologico migliore verso la bella stagione. La nostra fiducia rimane, ma dopo due anni anche molti operatori del settore cominciano a essere un po’ stanchi. Ma noi resistiamo poiché siamo quelli che dovremmo trasmettere ai clienti dei momenti di gioia e spensieratezza. Ma sta diventando sempre più difficile». Intanto con i colleghi della categoria dei ristoratori i baristi hanno rinnovato un appello ai sindaci del territorio affinché possa esserci una proroga delle misure di agevolazione fiscale che sono state messe in campo dai Comuni fin dall’estate del 2020. Si chiede di prorogare l’esenzione fiscale sugli spazi esterni occupati per aumentare il numero di coperti. E inoltre una rateizzazione delle bollette della tassa dei rifiuti.