Covid, il sindaco di Aviano Ilario De Marco è positivo: municipio da sanificare

AVIANO (PORDENONE) - Il sindaco di Aviano (Pordenone), Ilario De Marco, è positivo al Covid e in isolamento. Ecco l'annuncio del primo cittadino su Facebook: «Purtroppo stamattina ho effettuato un tampone molecolare al Cro di Aviano sono risultato positivo per cui devo stare in quarantena fino ad avvenuta guarigione. Oggi secondo protocollo il municipio sarà sanificato e i dipendenti sottoposti a tampone rapido così come i componenti della giunta. Invito tutti coloro che sono venuti in contatto con il sottoscritto ad effettuare per sicurezza un tampone onde accertare eventuali contagi. Anche se vaccinati invito tutti al rispetto delle norme di sicurezza e a non abbassare la guardia».