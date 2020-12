PORDENONE - Campagna per il vaccino anti-Covid: la Regione si organizza e mette la mani avanti sull’impossibilità di invio di personale in più da parte del governo. Intanto, manca ancora, sempre da Roma, la data precisa di gennaio in cui partirà la campagna. Mentre sembra esserci invece una certezza: non ci sarà personale sanitario in più, bisognerà fare con gli organici che ci sono, per altro già in estrema difficoltà. In particolare nel Dipartimento di prevenzione dell’Asfo. Sarà proprio il personale del Dipartimento (a meno che non siano create delle task-force con anche altri addetti) a dover occuparsi della vaccinazione. Visto che, a differenza delle campagna per l’anti-influenzale, non si potrà contare sul fondamentale supporto dei medici di famiglia. Intanto la Regione ha confermato che l’ospedale pordenonese “Santa Maria degli Angeli” sarà uno dei punti in cui verranno somministrate le dosi nella provincia di Pordenone.

L’APPELLO DI FEDRIGA

«Il Governo almeno per la somministrazione di queste prime dosi di vaccino anti Covid non metterà a disposizione personale in più. Il bando nazionale che è partito qualche giorno fa non darà una sufficiente disponibilità di personale per fare vaccini. Quindi - è stato chiaro il governatore Massimiliano Fedriga ieri mattina in un incontro con la stampa insieme al vice Riccardo Riccardi - noi dobbiamo utilizzare il personale che abbiamo. E non è che abbiamo personale in più. Anzi, ci mancano operatori perché non si trovano sul mercato. Inoltre, anche il personale sanitario si infetta, come vediamo, ed è perciò costretto a restare a casa 15, 20 giorni. Perciò ci sarà un’altra criticità: dovremo distogliere personale da quello che già fa per fare anche i vaccini. Sarà uno sforzo enorme». Per questo ha aggiunto Fedriga: «Mi auguro ci sia una grande adesione ai vaccini. Inizieremo dal personale sanitario e dagli ospiti delle case di riposo. Auspico ci sia una risposta massiva. In questa settimana - ha aggiunto - faremo una comunicazione chiedendo un feedback a chi ha intenzione di vaccinarsi e faremo una campagna di sensibilizzazione con il governo. Abbiamo comunicato una prima platea di 56mila persone. Il secondo arrivo di fiale ci sarà entro 20 giorni dalla prima somministrazione». E sull’adesione alla immunizzazione Fedriga ha aggiunto: «Ogni medicina ha effetti collaterali - ha concluso, parlando della sicurezza delle inoculazioni - ma i pro sono estremamente superiori rispetto ai contro. La platea sulla quale è stato testato il vaccino è estremamente ampia: io non sono un medico, né uno scienziato ma credo che dobbiamo fidarci di chi è deputato a dare queste informazioni. Risulta essere molto più pericoloso non fare il vaccino».

I NUMERI

Ancora non ci sono numeri precisi dei diversi territori. Ma le persone da sottoporre ai due “giri” di dosi saranno alcune migliaia. Solo il personale del servizio sanitario regionale nel Friuli occidentale è di circa 3.800 unità. Vanno aggiunti poi tutti gli operatori della sanità privata. Sul fronte case di riposo (le strutture convenzionate sono 17) con oltre 1.800 anziani ospiti. Le Rsa contano invece oltre 200 posti letto. C’è poi il personale sanitario delle stesse case di riposo. Lo sforzo, dunque, non sarà indifferente. E il nodo del personale complicherà le cose. Oltre alla carenza di medici e infermieri, c’è la carenza ormai cronica degli assistenti sanitari. Cioé gli operatori che si occupano dei tamponi, del tracciamento e - in tempi normali - anche delle vaccinazioni, in particolare quelle obbligatorie e non per i bambini. È questa forse la figura professionale più “introvabile” al momento.

