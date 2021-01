Mai così tanti malati di Covid in Friuli Venezia Giulia, i nuovi posti letto saranno 100 e non 70

PORDENONE E UDINE - Mai così tanti malati di Covid in regione. Un altro aumento, pronosticabile visto il giorno festivo, ma estremamente pesante per un sistema già alle strette. Ieri i ricoveri sono saliti ancora, superando per la prima volta quota 700 in Area medica. Per la precisione, il dato è arrivato a 704 pazienti ospitati nei reparti diversi dalle Rianimazioni. Aggiungendo le Terapie intensive, in aumento di due unità, si arriva a un totale di 768 persone malate di Covid e bisognose di cure ospedaliere. Si arriva a un mai visto 55 per cento di letti occupati in Area medica e al 36 per cento in Rianimazione. Per questo, ieri, in Regione si è arrivati a una decisione: entro martedì dovrà essere messo nero su bianco un piano per altri 100 (non settanta) posti letto da dedicare al Covid-19. Si tratterà di posti sia in Area medica che in Rsa, quindi tra medio-alta e bassa intensità di cura. Non saranno toccate nuove strutture: si utilizzeranno quelle già dedicate al trattamento del Coronavirus.

