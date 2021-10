TRIESTE - Da moderato, perché politicamente quello è e quello resta, anche in un partito che vive una dicotomia interna acuita dalle difficoltà del voto, ha cercato ancora una volta la mediazione. Stavolta c’era da vincere la partita delle discoteche: non al 30 ma al 50 per cento della capienza. Con il Green pass, che lui supporta senza il timore di attirarsi l’antipatia dei no-vax. Risultato raggiunto, a livello nazionale e da presidente...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati