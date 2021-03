Monoclonali: il primo test della cura su una donna a rischio, ora sta bene

PORDENONE - Non c'è stato nemmeno il tempo di ammirarli, nella farmacia dell'ospedale di Pordenone. Appena arrivati, lunedì scorso, sono subito ripartiti verso il Pronto soccorso, dove li stava aspettando il paziente uno. Anzi, la paziente uno. La prima persona a ricevere in provincia di Pordenone gli anticorpi monoclonali contro il Covid, infatti, è stata una donna. Sta bene, ora. Ma era a rischio e i primi sintomi della malattia si erano già fatti notare. Lievi, ma c'erano. Era il caso perfetto per testare, usandola, la nuova arma. È più o meno come un vaccino, ma concentrato in un'unica somministrazione e decisivo nelle prime fasi della malattia. In poche parole, la cura che mancava. E ora anche l'ambito pordenonese ci può contare.

IL DEBUTTO

APPROFONDIMENTI BELLUNO Somministrate le prime tre dosi di cure monoclonali, la salvezza per... LA SVOLTA Gli anticorpi monoclonali debuttano in Fvg, ecco come funziona la...

La prima somministrazione degli anticorpi monoclonali è avvenuta sotto la supervisione del primario di Malattie Infettive, Massimo Crapis. «È stata fondamentale la collaborazione del medico di base della paziente, tutto è partito da lì», spiega. Il candidato all'uso dell'anticorpo monoclonale, infatti, non può essere una persona qualsiasi. Vista la scarsità delle forniture, l'arma dev'essere usata sui pazienti a rischio. La donna, giovane e dell'area pordenonese, rientrava in questo standard in quanto gravemente obesa. Il Covid, che ormai l'aveva contagiata, rischiava di provocarle gravi conseguenze. «Era paucisintomatica - prosegue Crapis -, non stava malissimo, ma era considerata a rischio».

A quel punto la macchina si è messa in moto, per la prima volta. «L'infusione dell'anticorpo è avvenuta in via eccezionale in Pronto soccorso. Un'ora di terapia, poi un'altra di sorveglianza». Infine la paziente è stata dimessa ed è tornata a casa. Nemmeno un minuto di ricovero in un reparto Covid. «E ora sta bene, continuiamo a monitorare la situazione e a seguirne l'evoluzione. Ma siamo ottimisti», racconta il primario di Malattie infettive di Pordenone.

COME FUNZIONANO

Gli anticorpi monoclonali, come detto, non sono ancora molti. Il progetto è in fase sperimentale, ma si possono usare. Per questo negli ultimi giorni il team di Malattie infettive sta lavorando a un protocollo unitario da trasmettere anche ai medici di base e alle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale. «Nel protocollo - illustra ancora Crapis - spieghiamo bene quali sono i pazienti candidati, in caso di contagio, alla somministrazione degli anticorpi: gravemente obesi, immunodepressi, malati oncologici che sono sottoposti a terapie immunosoppressive (la chemio, ad esempio, ndr), i trapiantati». E l'obiettivo è quello di abbandonare l'ospedale come sede della terapia, in favore del domicilio. «Il debutto è avvenuto in Pronto soccorso, ma gli anticorpi monoclonali dovranno essere somministrati a casa, per evitare di sovraccaricare un sistema già in sofferenza. Ecco perché sarà fondamentale la rete dei professionisti sul territorio».

I medici di base dovranno stilare una lista di pazienti a rischio, e consegnarla all'ospedale per calibrare al meglio l'utilizzo dello strumento. E tutto dovrà correre veloce, perché la ricerca ha dimostrato che gli anticorpi monoclonali non funzionano a dovere negli stadi avanzati della malattia, dove a creare i danni più gravi non è più il virus stesso, ma l'infiammazione che è in grado di provocare. Sono utilissimi, invece, per combattere il Covid nelle fasi iniziali, che sono cruciali soprattutto per i pazienti più fragili, soggetti in molti casi a un passaggio repentino dal sintomo lieve al ricovero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA