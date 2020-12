CLAUZETTO - Le case di riposo sembrano ormai essere il bersaglio preferito del Coronavirus. Nelle ultime settimane anche le varie strutture della zona nord sono “cadute” sotto i colpi del Covid. Prima Cavasso Nuovo, quindi Aviano, poi Maniago e ora Clauzetto. Proprio dal Balcone sul Friuli giunge una toccante testimonianza da parte degli operatori della “Casa di riposo”. A renderla nota è don Italico Josè Gerometta, parroco della Val Cosa e della Val d’Arzino nonché tra i responsabili della struttura.

LA TESTIMONIANZA

“Questa sera stanchi, confusi, amareggiati, arrabbiati, inermi, increduli, troviamo il tempo per scrivervi e aggiornarvi sulla situazione tragica che stiamo vivendo - si legge nel report che l’encomiabile personale ha affidato ai social network per il tramite del prete, da mesi anch’egli in prima fila nella lotta al virus -. Al giro test rapidi di controllo di sabato 12 dicembre purtroppo abbiamo riscontrato le prime 5 positività tra gli ospiti e 1 operatore. Domenica 13 si aggiunge un nuovo ospite. Lunedì 14 altri 3 ospiti e un operatore. Oggi siamo arrivati a 17 ospiti positivi su 22 presenti in struttura. Siamo stravolti. Combattiamo questa battaglia con tutte le nostre forze. Con 3 operatori in meno stiamo facendo tanta fatica. Abbiamo bisogno urgente di aiuto per sostegno infermieristico e operatori oss. Da soli non possiamo farcela”.

IL GRAZIE

“Ma in effetti soli non siamo - prosegue lo sfogo -. Dobbiamo iniziare a ringraziare le persone che fuori da questo cancello corrono e vanno ovunque noi li mandiamo per ritirare quello che a noi serve per combattere questa guerra con un nemico invisibile. Per non parlare di chi ogni giorno ci chiama per chiederci come stiamo e per incoraggiarci. Ringraziamo il Comune di Maniago e la Casa di riposo di San Vito per il sostegno che ci hanno garantito fornendoci Dpi; chi ha messo a disposizione i letti per i dipendenti che hanno deciso di dormire in struttura e garantire sostegno agli operatori notturni e anche per salvaguardare le nostre famiglie, perché tutti noi ne abbiamo una e c’è anche chi passa e ci lascia un panettone come segno di incoraggiamento e vicinanza. Anche questi doni fanno piacere”.

LA PREGHIERA

“Sappiamo che tantissimi amici e conoscenti stanno pregando per tutti noi. E continuate senza mai stancarvi - li incita don Italico -. Chiedete al Signore di darci la forza per continuare questa dura battaglia, anche se abbiamo la certezza che lui ogni giorno è qui tra noi a combattere al nostro fianco”. “E adesso, giunta la sera, ci si ferma - si conclude la cronaca di una giornata “al fronte” -. Si prende consapevolezza di tutto quello che è successo nella giornata e la tristezza ci assale, assieme allo sconforto e alla paura. Si prende il cellulare e qualcuno chiama a casa: “Come stanno i bimbi? Già dormono?”.

