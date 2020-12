Prima vittima del Covid nel carcere di Tolmezzo: a 71 anni è morto il detenuto Mario Trovato

TOLMEZZO - Primo decesso causato dal Covid-19 in carcere a Tolmezzo (Ud). Mario Coco Trovato è morto sabato 12 dicembre a 71 anni nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Cattinara di Trieste. Mario Trovato era in carcere per associazione mafiosa, estorsione e altri reati dal 2014. Era il fratello minore di Franco Coco Trovato storico capo indiscusso della 'Ndrangheta in Lombardia e attualmente detenuto a Rebibbia, dove deve scontare l'ergastolo. I Coco Trovato sono imparentati con il clan De Stefano di Reggio Calabria, ritenuti tra i più potenti della 'Ndrangheta, poiché Carmine De Stefano ha sposato la figlia di Franco Coco Trovato.

Ultimo aggiornamento: 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA