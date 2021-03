L'infettivologo Massimo Crapis spegne il fuoco: «AstraZeneca è sicurissimo, da noi nessun caso grave»

PORDENONE E UDINE - «Ogni farmaco, anche i più banali, è soggetto al ritiro di alcuni lotti». Inizia così il commento dell’infettivologo pordenonese Massimo Crapis sulla sospensione di una partita del vaccino AstraZeneca. Il suo è un pacato invito alla calma, rivolto a tutte le persone preoccupate dopo lo stop precauzionale imposto dall’Aifa. «Appunto - precisa -, stop precauzionale. In realtà le persone dovrebbero essere contente e sollevate: la vigilanza sui farmaci funziona, ma voglio andare oltre. Sono stati segnalati circa dieci casi di eventi trombo-embolici nel mondo, a fronte di più di dieci milioni di vaccinazioni. E in nessuno di quei casi è dimostrata una correlazione causale secca con l’iniezione. Se fosse dimostrata una correlazione tra causa ed effetto, non avrebbero bloccato un lotto, ma l’intero vaccino. Invito tutti alla calma: AstraZeneca è sicuro ed efficace e bisogna andare avanti velocemente con la campagna vaccinale. Continuiamo a fidarci della scienza, che ci porterà fuori da questo incubo».

IL QUADRO LOCALE

Anche in provincia di Pordenone sono state usate quasi tutte le dosi del lotto ritirato. «Ma non abbiamo visto alcuna reazione sospetta - spiega ancora Massimo Crapis -, quindi dobbiamo rimanere assolutamente tranquilli. Attendiamo la commissione dell’Ema, che sicuramente si attiverà, ma facciamolo continuando a vaccinare. Non c’è alcuna prova che nemmeno quei lotti siano contaminati o alterati». Ieri mattina alla segreteria dell’Azienda sanitaria sono arrivate alcune mail: contenevano la preoccupazione di chi deve ancora ricevere il siero di AstraZeneca. Ma non sono state registrate rinunce. La vaccinazione prosegue.

