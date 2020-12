Il Covid ha ucciso Antonino Cataldo, medico di base ad Aviano. Aveva 64 anni e stava aspettando la pensione, ha lavorato fino a 20 giorni fa

AVIANO - La provincia di Pordenone piange il primo medico di base sconfitto dal Covid dall'inizio dell'emergenza sanitaria. In ospedale non ce l'ha fatta il 64enne Antonino Cataldo. Era medico di base ad Aviano da più di trent'anni, dopo aver affrontato la medicina del lavoro e ancora prima i turni di guardia medica a Piancavallo. Il padre era stato preside delle scuole medie di Aviano. Antonino Cataldo era stato contagiato circa 20 giorni fa, poi le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Ha lasciato la moglie Lucia e la figlia Francesca. In lutto i suoi pazienti, che hanno appreso la notizia manifestando vicinanza alla famiglia.

