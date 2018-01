L'onorevole a scuola regala la Costituzione «Fuori luogo in campagna elettorale»

di Emanuele Minca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN VITO - Nutro forti perplessità che sia il momento più adatto per un deputato di andare nelle scuole a parlare agli studenti di quinta durante la campagna elettorale». L'invettiva è del(Amo San Vito), che non ha apprezzato l'iniziativa che coinvolge l'onorevole, prevista per venerdì allCon tanto di lettera ufficiale inviate alle classi quinte della scuola, docenti e famiglie, il dirigente scolastico Vittorio Borghetto ha comunicato che sarà consegnata la Costituzione italiana: all'incontro ci sarà Zanin, onorevole uscente che si ricandiderà per il bis al Parlamento per le regionali ad aprile.«Posso apprezzare il gesto di undella Repubblica che va nelle scuole a parlare di Costituzione - afferma Delle Fratte -, ma nutro forti perplessità che questo sia il momento più adatto per scongiurare cattivi pensieri in merito alla finalità dell'iniziativa di venerdì al Sarpi. Reputo, infatti, inopportuno che si faccia adesso in una scuola o comunque inche dovrebbero essere preservati dal diventare luogo di incontro politico». Poi invita l'onorevole Zanin, «a fare questa iniziativao a promuoverla nelle scuole medie e primarie». Ricorda poi che iniziative analoghe si tengono con regolarità ogni anno alla scuola primaria di San Vito. «Farlo in, nelle scuole superiori, mi pare inopportuno e quindi censurabile. A me, in campagna elettorale, da candidato sindaco, non mi è mai venuto in mente di portare le elezioni né dentro né fuori le scuole sanvitesi».Zanin dribbla la polemica, conferma di capire tali osservazioni, ma precisa: «È bene dire che sono stato invitato dalla scuola»....