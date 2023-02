PORDENONE - Mentre i Carabinieri in Procura consegnavano gli incartamenti relativi al carro allegorico di Maniago, gli agenti della Digos della Questura di Pordenone stavano andando in via delle Ferriere, poco distante dalla stazione ferroviaria dove sul muro del mulino Zuzzi erano state segnalate due scritte. In entrambi i casi a muoversi sono stati gli anarchici e la questione riguarda Cospito.



LE SCRITTE

Due le scritte trovate sul muro, entrambe sigliate con la A di Anarchia. La prima faceva riferimento diretto al militante rinchiuso in carcere. "Cospito libero, No al 41 bis". La seconda, invece, a Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere al G8 di Genova nel 2001. "Carlo vive in tutte le rivolte". Da quanto si poteva vedere, ovviamente senza alcuna perizia calligrafica, le due scritte sembravano siglate dalla stessa mano. Come detto sul posto sono andati gli agenti della Digos che in Questura hanno anche un altro incartamento, riguardo lo stesso argomento. Alcune settimane fa, infatti, a Vallenoncello erano stati segnalati alcuni volantini, sempre rivendicati dai gruppo Anarchici vista la firma, in cui si inneggiava all'uscita dal 41 bis di Cospito. In quell'occasione i volantini erano stati affissi sui muri, sulla stazione di attesa del bus e su due centraline dell'energia elettrica. Anche in quella occasione i volantini erano stati staccati e si è aperta la caccia a chi aveva attaccato i manifesti. Sino ad ora, però, da quanto si è appreso non sarebbero emerse cose concrete sui responsabili. Ora, però, in due giorni altre segnalazioni. La prima il cartello sul carro allegorico con un gruppo di anarchici travestiti da galline, poi le scritte sui muri fatte quasi certamente nella notte tra domenica e lunedì. Si ipotizza, insomma, una sorta di crescendo anche se non ci sono certo preoccupazioni particolari.



I CONTROLLI

Resta il fatto che in queste occasione meglio prendersi avanti che restare bloccati indietro e per questo la Digos, ora anche i Carabinieri, stanno facendo indagini per cercare di capire chi può essere stato a scrivere sui muri. Quasi certamente sono gli stessi dei volantini di Vallenoncello. Difficile pensare che sia gente che viene da fuori, così i controlli si stanno concentrando in particolare tra il gruppo di anarchici locali. Si tratta di un gruppo storico che in più occasioni ha svolto manifestazioni, sempre pacifiche per mostrare il dissenso e far presente il loro pensiero. Di sicuro la Questura si avvarrà delle telecamere che sono poste nella zona di via delle Ferriere. Prima di tutto c'è da capire se ce ne sono e se sono indirizzate verso il luogo in cui sono apparse le scritte. E poi, eventualmente, se si riesce ad identificare qualcuno. In questo senso è già stato chiesto al Comando della polizia municipale dove sono piazzati i server, di poter vedere i filmati. È il primo passo.