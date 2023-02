Violento incendio all'agriturismo Cortivo Pancotto di Caneva

CANEVA - Un violento incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri all'agriturismo Pancotto a Fratta di Caneva in provincia di Pordenone. Gravi i danni alla struttura. Sul posto stanno operando decine di vigili del fuoco giunti sia dal comando provinciale che dai distaccamenti.

Troppo presto per le ipotesi sulle cause dell'incendio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti le fiamme sarebbero divampate dalla canna fumaria intaccando il tetto in legno della struttura. All'interno del locale c'erano una decina di clienti che sono comunque riusciti ad uscire senza che nessuno inalasse il fumo.

Ciò che è certo è che lo spegnimento non è un impresa semplice per i vigili del fuoco che stanno lavorando sia sul tetto della struttura che da terra.