Brugnera. Corso di autodifesa per le donne gratis: come iscriversi e quando inizia

BRUGNERA - L'amministrazione comunale di Brugnera ha deciso di offrire alle donne delle risorse concrete per la loro incolumità. L'assessorato all'istruzione, alla famiglia e alle politiche sociali ha infatti organizzato un corso gratuito di autodifesa femminile e sicurezza composto da moduli formativi che tengono conto dell'esigenza di unire alla preparazione tecnica sull'autodifesa anche importanti nozioni relative alla prevenzione e ad un corretto approccio psicologico e comportamentale.

Il corso si aprirà martedì 18 ottobre con una lezione teorica dal titolo Stalking: strategie di prevenzione e contrasto che si terrà nella saletta sopra palestra della scuola primaria di Maron, in via 4 Novembre. Le lezioni pratiche di autodifesa si terranno invece ogni giovedì dal 20 ottobre al 24 novembre, tra le 20.30 e le 22, nella palestra delle elementari. I posti sono limitati: avranno priorità nelle iscrizioni le donne che risiedono nel Comune di Brugnera. Per le persone abitualmente sedentarie è raccomandato un controllo medico prima dell'avvio delle lezioni pratiche. Sarà possibile iscriversi fino al 16 ottobre compilando la scheda di partecipazione on-line sul sito internet del Comune di Brugnera oppure su quello dell'Istituto di ricerca e sviluppo sicurezza (www.irss.it/iscrizione-autodifesa-brugnera-2022).