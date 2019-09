CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - La prima auto, che occupava la corsia più a destra, si è fermata e lo ha fatto passare. La seconda no, lo haspartitraffico che divide le due carreggiate di via Pola, di fronte all'hotel Santin e a pochi metri dalla rotonda. E.M.,, alle 14 di ieri stava attraversando la strada correndo, in pantaloncini corti e scarpe da ginnastica: arrivava da viale Treviso ed era diretto verso la Santissima., aveva fatto tutto correttamente. L'impatto con la Volkskvagen che arrivava dalla stazione è stato improvviso e tremendo: gli ha procurato diversi traumi, il più grave al capo. Ora è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dov'è arrivato in ambulanza dopo la stabilizzazione sul luogo dell'incidente. È in