PORDENONE - Chiede prima di tutto giustizia. Che nel suo caso fa rima con la parola verità. La donna vuole capire cosa sia successo, in quel fine settimana passato al buio senza averne colpa. Ed è pronta ad andare fino in fondo, dal momento che il fatto è stato regolarmente denunciato ai carabinieri di Pordenone. Andare fino in fondo significa avere risposte e ottenere soddisfazione dopo il disagio. In tutti i sensi.

Cosa è successo

La storia risale a un mese e mezzo fa, quando in una casa del quartiere di Vallenoncello è improvvisamente mancata la luce. Non per pochi minuti, ma per tre giorni. E il tutto per una richiesta di disdetta del contratto che in realtà non era mai stata inviata.

«Ho fatto tutto quello che dovevo - spiega la donna rivolgendosi alla redazione per lo sfogo -, ho parlato con i carabinieri e ho sporto una regolare denuncia. Eppure da parte del gestore della mia fornitura di energia non ho saputo più nulla. E quello che mi è già successo ora potrebbe anche ricapitare». Riavvolgiamo allora il nastro e torniamo a un mese e mezzo fa.

La mail di disdetta

La donna, residente nel quartiere di Vallenoncello a Sud di Pordenone, all’improvviso riceve una mail dalla società con la quale ha firmato un contratto per la fornitura di energia elettrica. La comunicazione è chiara ma altrettanto sorprendente: l’azienda, con quella mail, accetta l’interruzione della fornitura come da richiesta. «Il problema - spiega ancora la residente di Vallenoncello - è che io non avevo mai inoltrato alcuna richiesta di disdetta alla suddetta società elettrica». A quel punto è iniziata una brutta avventura, che per certi versi non si è ancora conclusa.

«Io non ho mai chiesto di interrompere la fornitura di energia della mia abitazione. E ho immediatamente chiamato il numero del gestore del servizio per comunicare loro di non aver mai chiesto il distacco della linea». Ma a mezzanotte del giorno stesso, l’amara sorpresa: la corrente elettrica viene staccata improvvisamente, come se la comunicazione ultima della donna non fosse mai arrivata. Come se valesse quella lettera mai inviata che invece il gestore diceva di avere e di considerare. «Era un sabato - ricorda la donna - e sono rimasta senza luce per tutto il fine settimana. Ho rischiato anche il distacco della fornitura di gas. Il tutto per una comunicazione che ancora oggi non so da dove possa essere arrivata. Certamente non da me».

La denuncia

La residente di Vallenoncello si è rivolta allora ai carabinieri, «dal momento che le mie bollette sono sempre state pagate regolarmente e visto che non avevo inviato alcuna comunicazione a proposito dell’interruzione della fornitura». È partita la denuncia, ma da quel momento non c’è più stata alcuna comunicazione da parte del gestore dell’energia. «Voglio capire cosa sia successo, perché potrebbe accadere ancora di rimanere senza corrente per un intero fine settimana. Sono disposta ad andare fino in fondo e a chiedere i danni per questa assenza di risposte e per quello che è successo. Ho inoltrato una richiesta ufficiale alla società, perché almeno pretendo una risposta».