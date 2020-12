PORDENONE E UDINE - Il report numero 29 dell’Istituto superiore di sanità è stato quello che ha portato il Friuli Venezia Giulia in zona gialla. Il report numero 30, anticipato ieri alla presidenza della Regione dall’Iss, è quello che la consolida e che certifica come nonostante la pressione sugli ospedali sia ancora molto elevata, al di fuori del sistema sanitario i dati stiano nettamente migliorando, allineandosi finalmente alla tendenza nazionale. E si parte dal valore Rt, che misura la velocità del contagio e le sue possibilità di espansione futura: nelle ultime due settimane - scrive l’Iss - l’indice è calato da 1,03 a 0,91. L’Rt sui sette giorni, invece, è sempre sotto l’uno, precisamente a 0,97. Significa che in 14 giorni il contagio in Fvg ha subito un rallentamento apprezzabile e che nei prossimi giorni è prevista un’ulteriore discesa dei nuovi casi.

IL RAPPORTO

Ma non esiste solo l’Rt. I parametri per valutare il rischio sono ventuno. Il report dell’Iss è aggiornato al 9 dicembre e contiene una serie di confronti con la settimana precedente. Si parte dalla percentuale dei positivi sulle persone testate (escludendo i test di routine, considerando quindi solo i casi sospetti): in sette giorni si è passati dal 27,7 al 24,9 per cento e il calo è stato simile sia sul territorio che negli ospedali. Quanto ai singoli contagi, sono calati del 16,8 per cento in sette giorni: da 5900 a 4909 su base settimanale. Tutte queste tendenze sono in diminuzione: «Vi è evidenza di trasmissione diffusa nella Regione non gestibile in modo efficace con misure locali?» è la domanda inserita nel rapporto. Ed è lo stesso Istituto superiore di sanità a rispondere con un «no».

LA MALATTIA

Il report dell’Iss si focalizza poi sui casi sintomatici rilevati nella settimana che si è conclusa il 9 dicembre. In Fvg sono stati rilevati 2.870 contagi con sintomi nei sette giorni, e la curva in questo caso ha intrapreso la classica “picchiata”. Basti considerare che nella seconda metà di novembre, all’alba della zona arancione, l’indicenza dei sintomatici sui 100mila abitanti era superiore alle 500 persone mentre oggi non arriva nemmeno a quota 250, cioè alla metà. E l’incidenza è in calo in tutte e quattro le province del Friuli Venezia Giulia. In sintesi: da due settimane (e in modo più marcato negli ultimi sette giorni) sono in calo sia i contagi generici che i casi sintomatici. Un fattore, questo, che secondo le previsioni produrrà prossimamente anche una flessione dei ricoveri, cosa che al momento ancora non è avvenuta.

LE CRITICITÀ

C’è infatti un’area importante del rapporto che vede il Fvg ancora in netta difficoltà: è quella relativa alla situazione che si vive negli ospedali. Il tasso di occupazione dei letti in Area medica è salito dal 50 al 52 per cento, mentre quello relativo alle Terapie intensive è cresciuto dal 35 al 37 per cento. Entrambi i valori continuano ad essere al di sopra delle soglie di allerta. Anche se in leggero miglioramento, è sempre in difficoltà anche il sistema di tracciamento: attualmente si riesce a “rincorrere” il 91 per cento del contagio, ma l’obiettivo fissato dal governo è quello del 100 per cento. Sono però in calo i casi per i quali non è nota la catena di trasmissione: dai 1.613 della settimana precedente, si è passati ai 1.329 dei sette giorni appena trascorsi. In definitiva, il Friuli Venezia Giulia resterà in zona gialla e ora attende l’effetto sugli ospedali della sensibile riduzione dei contagi riscontrata dal report ufficiale dell’Iss, l’unica fonte che giustifica cambi di zona oppure nuove restrizioni.

