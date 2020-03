Coronavirus: Mario e Iolanda, ecco chi sono le due vittime di ieri

PORDENONE - La provincia di Pordenone piange altre due vittime: si tratta di Mario Mortati, un anziano classe 1933 di Brugnera e della seconda persona deceduta nella casa di riposo di Castions di Zoppola, Iolanda Nardin, una donna originaria di Fiume Veneto e nata nel 1921. Il primo lutto ha riguardato Brugnera. Con la moglie, scomparsa quattro anni fa, Mario Mortati (residente a Maron) aveva gestito per anni una delle più note attività commerciali del paese: una ferramenta. Era quindi un volto conosciuto, anche se da anni era andato in pensione. Mortati è deceduto in ospedale a Pordenone, dov’era stato ricoverato dopo aver contratto il Covid-19. Aveva patologie pregresse, e il nemico invisibile ha piegato le ultime sue forze. Si tratta della prima vittima dell’emergenza nel territorio comunale di Brugnera. Primo decesso causato anche dal virus a Fiume Veneto. Iolanda Nardin, originaria del paese, era ospite della casa di riposo di Castions di Zoppola. Negativa a un primo tampone, ha poi sviluppato i sintomi ed è stata vinta dal male all’ospedale di Pordenone. A livello provinciale si contano 15 morti dall’inizio della diffusione dell’epidemia. Ieri in regione altre sette persone hanno perso la vita (anche) a causa del Coronavirus, facendo lievitare il bilancio a quota 107 decessi. © RIPRODUZIONE RISERVATA