Coronavirus, ecco chi sono le ultime 4 vittime pordenonesi: c'è anche un 58enne

PORDENONE - Calano i ricoveri in provincia, ma purtroppo il pordenonese deve fare i conti con altre quattro vittime la cui morte è legata al Covid 19. I decessi legati al coronavirus salgono così a 25. Si tratta di due pordenonesi, Paolo Zara, 58 anni che viveva in via Molinari, e di Angelo Blandino, 65 anni, che risiedeva in via Claut.



La terza vittima è Regina Del Puppo, 92 anni di Sacile. Nel tardo pomeriggio di ieri è aumentato anche il conto delle vittime tra gli ospiti della casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola. Non ce l’ha fatta la 91enne Caterina Bressan. L’anziana era stata tra le prime pazienti risultate positive all’interno della struttura diretta da Ludovico Cafaro. Inizialmente ricoverata in ospedale a Pordenone, era stata trasferita nel reparto Covid allestito a San Vito.



Tra gli ospiti della residenza di Castions le vittime sono quattro dall’inizio dell’emergenza. Gli anziani positivi sono scesi a 20, mentre gli operatori contagiati restano otto. Ultimo aggiornamento: 10:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA