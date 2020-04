​Nerina, Esther, Maria Elsa e Ines: le ultime quattro vittime del Coronavirus

PORDENONE - Il Friuli Occidentale fa i conti con un nuovo rialzo del dato che riguarda le vittime del Covid-19. All’ospedale di Pordenone quattro pazienti hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Ad Aviano la comunità è in lutto per la scomparsa della pensionata Nerina Lazzaris, vedova Fabris. Aveva 88 anni. Si è trattato della terza vittima avianese del Coronavirus. Anche il comune di Pinzano al Tagliamento conta un decesso, il primo dall’inizio dell’emergenza. Sempre al Santa Maria degli Angeli è morta Ines Tolazzi, classe 1934. L’anziana era in realtà residente a Rive d’Arcano (Udine) ma all’inizio di marzo, quando ha accusato i primi sintomi, si trovava da conoscenti a Pinzano. Da lì la corsa in ospedale a Pordenone, il ricovero e il peggioramento delle sue condizioni. Prima vittima del Covid-19 anche a Pasiano, dove è scomparsa Maria Elsa Piccinin. Nata nel 1938, mercoledì era stata ricoverata d’urgenza a Pordenone per altre patologie ma è risultata anche positiva al Coronavirus. La quarta vittima della giornata è anche la più giovane. Esther Pauer era nata nel 1958 ed era residente a Fiume Veneto. Di origini svizzere, soffriva da tempo a causa di una malattia di lungo corso. © RIPRODUZIONE RISERVATA