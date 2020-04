Coronavirus, ecco chi sono le ultime due vittime pordenonesi

PORDENONE - In una giornata segnata dal primo sensibile calo dei letti occupati nelle Terapie intensive della regione, la provincia di Pordenone conta altre due vittime del Coronavirus. E nel primo caso non può nemmeno essere utilizzata la parziale spiegazione legata all’esistenza di patologie gravi pregresse. Renata Dan, 76enne pensionata di Sacile, non ne aveva. Eppure il Covid-19 le è stato fatale. E’ deceduta ieri mattina all’ospedale di Pordenone, dov’era ricoverata. Era contagiato e ospedalizzato anche il marito, il quale però è stato dimesso. Si tratta della terza vittima sacilese dall’inizio dell’emergenza e la seconda riferita alla frazione di Cornadella.



La storia del contagio della pensionata deceduta ieri è riconducibile al contatto con una delle persone che frequentavano il circolo privato di Fratta di Caneva, già al centro dei primi casi in pedemontana. Renata Dan ha lasciato il marito Ezio, le due figlie, i fratelli e un nipote. A San Vito, invece, è stato registrato il secondo decesso in una settimana nel nuovo reparto Covid dell’ex hospice. A perdere la vita è stata Amalia Salvador, anziana classe 1926 originaria di Casarsa. Inizialmente ricoverata in Rsa a San Vito, era stata trasferita nella vicina casa di riposo. Lì è stata trovata positiva e successivamente ricoverata a Pordenone. Poi le dimissioni, ma ieri il decesso improvviso all’hospice. Ancora alto il conto delle vittime giornaliere: nelle ultime 24 ore sono morte altre dieci persone in regione a causa del Coronavirus, per un totale di 146 decessi dall’inizio dell’emergenza. In provincia il bilancio è salito a 22 vittime. Ultimo aggiornamento: 10:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA