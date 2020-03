Coronavirus, chi sono le ultime due vittime del Pordenonese

PORDENONE - Altri due nomi su una lista, due persone che se ne sono andate su un letto d’ospedale, in isolamento, lontani dai parenti e dagli amici di una vita. Due vittime pordenonesi di un nemico che toglie tutto, anche nel momento dell’addio e del dolore. Ieri la provincia ha dovuto ricevere la notizia del sesto e del settimo decesso a causa del Coronavirus. All’ospedale di Pordenone ieri si è spento Angelo Fedrigo, pensionato classe 1935 residente a Cordenons. Era ricoverato da giorni e le sue condizioni si erano progressivamente aggravate.

La comunità di Caneva, invece, piange la scomparsa di Leonora Pilla, moglie 80enne dell’ex preparatore atletico di Inter e Udinese Cleante Zat, anch’egli ricoverato in Terapia intensiva e in condizioni gravi ma stabili. Pilla era ricoverata all’ospedale di Palmanova. Quelli registrati in provincia di Pordenone sono stati gli unici due decessi causati (anche) dal Coronavirus in regione nelle ultime 24 ore, per un bilancio totale che è arrivato a toccare quota 72 vittime. Il numero più alto è quello registrato nell'area di Trieste con 42 decessi, seguito da Udine (22), Pordenone (7) e Gorizia (1). Ultimo aggiornamento: 11:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA