Il terziario perderà 2,2 miliardi di euro e rischia di bruciare 23mila posti di lavoro

UDINE E PORDENONE - A rischio dalle 6 alle 9mila imprese e 23mila posti di lavoro, in una crisi che nel terziario brucia 2,2 miliardi di euro. È l'analisi di Confcommercio Fvg. In un Friuli Venezia Giulia in cui si contano oltre 77mila imprese extra agricole, di cui il 66% appartenenti a commercio, turismo e servizi, la crisi economica da coronavirus e del conseguente “lockdown” mette a rischio il 9% del valore aggiunto del terziario per il 2020, vale a dire 2 miliardi e 200 milioni di euro. Sono a rischio in regione circa 23mila posti di lavoro nel comparto e potrebbero andare in fumo tra le 6mila e le 9 mila imprese del commercio, della ristorazione, della ricezione turistica, dei servizi alle imprese, dei servizi alla persona, della logistica. La stima è di Confcommercio Fvg sulla base dell’indagine curata da Format Research.

