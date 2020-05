PORDENONE - La Terapia intensiva Covid di Pordenone è vuota, dopo quasi due mesi di lotta, fatica e giornate infinite. Ma anche di macchine staccate, pazienti che non ce l’hanno fatta e storie di chi è stato prima intubato e poi salvato dal grande lavoro del team guidato dal dottor Thomas Pellis. Ieri il reparto è arrivato a quota zero ricoveri: sarà mantenuto, per ora, ma la soddisfazione è evidente. Nelle Terapie intensive oggi ci sono solo 5 pazienti ricoverati in gravi condizioni.

LA VITTIMA

Dopo tre giorni senza nemmeno una vittima del Coronavirus in provincia di Pordenone, attorno alle 20 del 1 maggio il conto è tornato a salire. All’Hospice di San Vito è morto Silvano Driussi, storico ex sindaco di Morsano al Tagliamento. Aveva 75 anni e a ottobre era stato colpito da un malore. Due settimane fa aveva contratto il Covid-19. Era stato primo cittadino con la Democrazia cristiana dal 1975 al 1993. Il bilancio delle vittime del Friuli Occidentale è salito così a quota 62 dall’inizio dell’emergenza. Nella serata del 30 aprile, invece, all’ospedale Santa Maria degli Angeli è morto il cittadino pordenonese Roberto Sist. Era inizialmente inserito nella lista dei malati Covid a disposizione del Comune, ma alcuni giorni prima del decesso aveva ricevuto il tampone negativo. Non entra quindi a far parte della lista delle vittime del Coronavirus.

IL BILANCIO

Sabato in Fvg è stato registrato solamente un decesso causato dal Covid-19, un cittadino di Trieste. Una sola vittima, quindi, ed è il dato più basso da molte settimane. In totale il numero dei decessi ha raggiunto quota 295 in tutta la regione. Ancora basso, e in linea con i numeri degli ultimi giorni, il dato del contagio. E Pordenone può finalmente festeggiare una vera giornata con uno “zero” alla voce nuovi malati. Alcuni giorni fa era stato diffuso lo stesso dato, ma poche ore dopo era aumentato il contagio all’interno della Seconda medica dell’ospedale di Pordenone. Ieri invece la casella è rimasta vuota per la prima volta. In Fvg i nuovi malati sono stati 18 in 24 ore, 15 dei quali a Trieste. I casi accertati positivi sono 3.059. Per quanto riguarda la provincia di Pordenone, le persone attualmente malate sono 278, contro le 282 di venerdì.

L’ANALISI

L’età media dei contagiati in Fvg è di 58 anni, più bassa di 4 anni rispetto a quella nazionale. Lo conferma l’Istituto superiore di sanità. I pazienti tra i 50 e i 50 anni sono il 18,8 per cento del totale, seguiti da quelli con età compresa tra gli 80 e gli 89 anni, che rappresentano il 13,5 del totale, e da quelli tra i 60 e i 69 anni, che compongono il 13,1 per cento del totale. Solo l’1 per cento ha tra gli zero e i nove anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA