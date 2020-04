Coronavirus, lo studio: il Fvg è la regione del Nord in cui il contagio cresce di meno

TRIESTE - Il Friuli Venezia Giulia è la Regione del Nord Italia che ha meno casi di covid-19 per numero di abitanti e, soprattutto quella in cui i positivi crescono di meno.

A metterlo in evidenza e' un grafico elaborato dalla Fondazione Gimbe, organismo che mira a favorire la diffusione e l'applicazione delle migliori evidenze scientifiche con attivita' indipendenti di ricerca, formazione e informazione scientifica, fondata dal dottor Nino Cartabellotta.

Secondo i dati relativi all'ultima settimana (12 al 19 aprile), rileva il grafico, se la regione messa meglio è l'Umbria, in Fvg si sono registrati meno di 300 casi per 100 mila abitanti e un incremento dei casi inferiore al 15%. Valori che si avvicinano alla media nazionale, anzi leggermente migliori, come emerge dallo studio, che potrebbero essere decisivi in vista della Fase 2.

