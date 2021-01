Coronavirus, zona arancione in Fvg già da domenica: anticipata la stretta, ecco tutti i divieti

PORDENONE E UDINE - Non da lunedì, ma già da domenica a mezzanotte. La zona arancione in Friuli Venezia Giulia scatterà subito. Venerdì il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l’ordinanza e dopo un giorno scatterà la nuova chiusura della regione: giù le saracinesche di bar e ristoranti, asporto vietato dalle 18, spostamenti consentiti solo all’interno del proprio Comune e tra Comuni con meno di 5mila abitanti nonché distanti meno di 30 chilometri. Si potranno visitare (solo in due persone) amici e parenti, ma unicamente nel proprio Comune. Per gli altri spostamenti servirà l’autocertificazione. Negozi aperti.

Ultimo aggiornamento: 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA