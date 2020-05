Coronavirus, cassintegrati e precettori di reddito di cittadinanza per sorvegliare le spiagge libere

Assicurare la sicurezza nelle spiagge libere affidandosi a volontari civici, cassintegrati o beneficiari di reddito di cittadinanza, sopperendo alla carenza di personale e fondi rispetto alle spiagge a pagamento dove il servizio sarà a cura dei titolari degli stabilimenti.

E' un'idea sulla quale si è discusso ieri in Friuli Venezia Giulia, in una videoconferenza convocata dall'amministrazione regionale per predisporre tutte le azioni necessarie a partire con la stagione balnerare, raccogliendo le indicazioni dei sindaci dei comuni rivieraschi e dei principali soggetti istituzionali per avere un quadro completo della situazione e definire tutto ciò che può essere definito in ambito regionale per essere pronti al via.

Gli assessori regionali al Demanio Sebastiano Callari, alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini e alla Difesa dell’Ambiente Fabio Scoccimarro assieme al direttore generale della Protezione civile Amedeo Aristei si sono confrontati con i sindaci di Trieste, Roberto Dipiazza, Lignano, Luca Fanotto, Grado, Dario Raugna, Monfalcone, Anna Cisint, Duino-Aurisina, Daniela Pallotta, Muggia, Laura Marzi, insieme all’ammiraglio Luca Sancilio, direttore marittimo del Fvg, e a Guido Gomiero, direttore di PromoTurismoFVG.

REGOLE CHIARE

«Il comparto turistico ha bisogno di tempi certi e rapidi per potersi organizzare», hanno ribadito gli assessori regionali. L’esisgenza è di avere, in fretta, un protocollo che tenga conto del fatto che il litorale regionale presenta una morfologia non uniforme, dalla spiaggia alla roccia, con esigenze di sicurezza da modulare. Da parte dei sindaci è stato illustrato il lavoro preparatorio in vista dell'avvio della stagione e si sono affacciate varie soluzioni mirate a rendere compatibile il turismo con la situazione sanitaria generale.

SULLE SPIAGGE LIBERE

Per evitare che siano prese d'assalto in modo irregolare, si ipotizza il distanziamento prefissato attraverso picchetti ed eventualmente l'ingresso contingentato cui potrebbero sovraintendere anche - secondo un progetto della Protezione civile nazionale - volontari civici, cassintegrati o beneficiari di reddito di cittadinanza. Fondamentale inoltre creare ovunque, accanto al distanziamento tra i bagnanti, percorsi sicuri che permettano di intervenire rapidamente in caso di sintomi da coronavirus ed evitare che si determinino le condizioni per focolai.

TURISTI DALL'ESTERO

Vista la posizione geografica del Friuli Venezia Giulia, tra Austria e Slovenia, è stato auspicato che a livello nazionale passi il principio di una moratoria sulla quarantena per gli accessi in Italia da Paesi meno colpiti dal coronavirus, in questo caso nello specifico l'Austria, in modo da non bloccare il flusso turistico in entrata. L'assessore Scoccimarro ha anche rimarcato l'importanza di poter avere una concorrenza paritaria con le strutture diportistico-balneari della Slovenia.

