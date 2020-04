AZZANO DECIMO - «Il relativismo al tempo del Coronavirus: come cambiano i tempi. Fino a qualche tempo fa c'erano ordinanze che vietavano di coprire il volto, oggi si fanno decreti e ordinanze per coprirlo, e ci si indigna pure se uno non se lo copre».

A scriverlo è il sindaco Marco Putto sul suo profilo Facebook. Una semplice riflessione, senza vena polemica, dopo aver letto una locandina in edicola che riportava l'obbligo del viso coperto, ma che è diventata un dibattito politico.

Diversi i commenti: alcuni d'accordo, altri pronti a fare distinzioni. E così un cittadino: «Ma sono due cose diverse, oggi il volto lo copriamo per una emergenza sanitaria, il velo delle donne musulmane è una limitazione delle libertà, in questo caso delle donne musulmane».

E un altro: «Dobbiamo coprirci naso e bocca per la nostra e altrui sicurezza non dobbiamo mascherarsi, ma allontanare il Covid-19».

Per altri è solo una riflessione attenta ed umana oppure come ha scritto un cittadino «Le parole spesso sono interpretabili e creano confusione o polemiche. Qui secondo me la locandina è volutamente provocatoria nel senso che indossare una mascherina o un foulard per ripararsi e riparare gli altri da eventuali contagi è diverso dal coprirsi il viso modello burka. L'importante è non cadere nel tranello provocatorio. Vorrei ricordare che in Italia dopo le leggi antiterrorismo degli anni 70/80, e tuttora in vigore, alle manifestazioni è vietato ai partecipanti presenziare travisati». E conclude una cittadina «Ci adeguiamo a una necessità momentanea. Coprirsi il viso ora serve per un bene comune. Spero che ritorneremo presto alle condizioni normali dove il volto coperto è reato».



TONI SMORZATI

Il sindaco Putto vola alto: «Era solo un tranquillo post, non volevo fare polemica politica ma dire come i costumi e le priorità cambiano. Ho paragonato il titolo della locandina ai tempi passati quando venivano adottati i provvedimenti per dire che il volto doveva essere libero per le persone che giravano per gli ambienti pubblici. Le riflessione voleva creare l'evidenza - ha aggiunto - di come cambiando le condizioni cambiano anche le priorità, questo era il senso del post».



L'EPIDEMIA

Putto, nel video messaggio sugli aggiornamenti casi azzanesi Covid-19, ha annunciato che la situazione è immutata. Sono 14 i malati ma in via di miglioramento con altri 19 in isolamento domiciliare. Sul rispetto alla cosiddetta prossimità dalla propria abitazione, entro la quale è consentita l'attività motoria, si deve rispettare i 200 metri. Per quanto riguarda gli eventi teatrali, sono stati rinviati gli spettacoli, Le Bal e Night Garden, alla prossima stagione teatrale. «Per chi è in possesso dei biglietti - ha precisato Putto - li deve tenere, o avrà la precedenza nella prossima stagione teatrale, oppure sarà rimborsato. Le modalità per entrambe le scelte saranno rese note al momento opportuno». E sul mercato settimanale Putto, in accordo anche con gli altri sindaci, ha deciso di tenere fino al 3 maggio il blocco totale anche per i generi alimentari.

Ultimo aggiornamento: 15:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA