Il Coronavirus ha sconfitto Silvano Driussi, è morto lo storico ex sindaco democristiano di Morsano al Tagliamento

MORSANO AL TAGLIAMENTO - Non ce l'ha fatta. Morsano, e in particolare la frazione di San Paolo, piangono l'ex sindaco democristiano Silvano Driussi. Aveva 75 anni e a ottobre era stato colpito da un malore. Due settimane fa aveva contratto il Covid-19 e dopo un primo ricovero in ospedale a Pordenone era stato trasferito all'Hospice di San Vito al Tagliamento, dove alle 19.30 del 1 maggio ha perso la battaglia contro la malattia. Driussi, volto noto della Democrazia Cristiana della provincia di Pordenone negli anni '70 e '80, era stato sindaco di Morsano dal 1975 al 1993.

