Coronavirus, nuovi casi nelle scuole, studenti positivi a Sacile e a San Vito

PORDENONE - Nuovi casi di Coronavirus nelle scuole della provincia di Pordenone, ma la strategia non cambia: vanno in isolamento domiciliare solo i contatti più stretti dei positivi e gli istituti restano aperti. I nuovi casi sono stati registrati a San Vito, al liceo Le Filandiere, e al Marchesini di Sacile. Il Dipartimento di prevenzione è intervenuto in entrambi i casi, non ritenendo necessario procedere alla chiusura, nemmeno delle singole classi. L'allarme, quindi, è sostanzialmente contenuto come in tutti gli altri casi nei quali il contagio è entrato nelle scuole della provincia. © RIPRODUZIONE RISERVATA