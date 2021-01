TRIESTE - Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha rigettato il secondo ricorso contro l'ordinanza firmata dal presidente regionale Massimiliano Fedriga che prevede il rinvio delle lezioni in presenza nelle scuole superiori al 1. febbraio. Vale quindi il provvedimento regionale: lunedì non si tornerà a scuola e ancora per una settimana (almeno) si dovrà proseguire con la didattica a distanza.

Ultimo aggiornamento: 18:44

