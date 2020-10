PORDENONE - Sono ormai cinque, in provincia di Pordenone, gli istituti scolastici toccati dal contagio. Si è partiti con la scuola media Pordenone Centro, appena 24 ore dopo la ripartenza delle lezioni in presenza. Poi è emerso il caso dei tre fratelli positivi a San Vito, due all’asilo e uno alle elementari. Infine i due casi di martedì, registrati rispettivamente alla Gabelli di Pordenone e al liceo sportivo “Torricelli” di Maniago. In totale, su cinque istituti, i positivi tra gli alunni sono sette. Ma al momento in classe non si è mai sviluppato un vero focolaio e il sistema “blindato” nato per impedire la chiusura di un’intera scuola ha dimostrato di funzionare. Una prima, piccola partita vinta sul fronte della prevenzione. E un calcio ai timori più foschi legati alla ripartenza dell’anno scolastico: il modello seguito a Pordenone e “fondato” dal Dipartimento di prevenzione, dimostra che si può proseguire con l’attività didattica anche in presenza di contagi. Il contrario di quanto era avvenuto in provincia di Udine e a Monfalcone, dove intere classi erano state messe in quarantena.

IL PUNTO

Anche i due nuovi alunni positivi, rintracciati grazie ad altrettanti screening in ambito familiare, sono asintomatici. E forse una parte della chiave del successo dell’operazione sta proprio lì, nella bassa carica virale trovata nei loro tamponi. Un altro aiuto arriva dal rispetto delle misure anti-contagio. Tra martedì e ieri, gli esperti della “squadra scuole” del Dipartimento di prevenzione hanno portato a termine due sopralluoghi: uno alla Gabelli di Pordenone e l’altro al Torricelli di Maniago. In entrambi i casi sono stati rilevati dati confortanti: gli spazi sono ben delimitati, i percorsi rispettati e tutte le misure di sicurezza seguite alla lettera. È più facile, così, risalire ai contatti stretti dei positivi. Per questo le due scuole non sono state chiuse e ieri mattina all’interno degli istituti si è tornati regolarmente a fare lezione. Limitato anche l’impatto della quarantena: in isolamento, infatti, sono finiti solo quattro studenti alla Gabelli e tre al Torricelli. «L’obiettivo - hanno ribadito gli esperti del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale - è quello di minimizzare l’impatto sulle scuole. Sino ad ora non abbiamo mai nemmeno chiuso una classe, preferendo isolare solo i componenti definiti come contatti stretti. Per chiudere una scuola, invece, serve un focolaio ampio». E praticamente già fuori controllo. Invece in tutti i casi si è riusciti a circoscrivere il problema e a trattare i nuovi positivi come casi standard. Arrivano buone notizie anche dalla scuola media Pordenone Centro. I primi positivi, infatti, sono in corso di negativizzazione e sarebbero negativi anche i tamponi post-quarantena effettuati agli alunni isolati in quanto contatti stretti. Si avvicina quindi il rientro tra i banchi dopo i canonici 14 giorni.

IL COMMENTO

«Siamo molto soddisfatti - ha detto il consigliere regionale Alessandro Basso - di come si stanno gestendo i casi nelle scuole. Non abbiamo subito chiusure e speriamo che non ce ne siano in futuro. Grazie al rispetto delle norme anti-contagio e a una linea guida chiara da parte del Dipartimento di prevenzione, siamo tutti più tranquilli». La scuola è ripartita ormai da due settimane: i contagi ci sono stati e ci saranno, ma la task force che impedisce di chiudere un intero plesso sta dimostrando di essere un valido avversario del virus. © RIPRODUZIONE RISERVATA