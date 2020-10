Coronavirus in classe, nuovi contagi a Maniago, Spilimbergo e Pordenone

PORDENONE E UDINE - Il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardi Riccardi, ha spiegato che, per quel che riguarda la situazione delle scuole, è stato registrato un caso positivo al Liceo Dante di Gorizia, uno alla scuola elementare di Maniago, uno all'Istituto Agrario di Spilimbergo, uno al Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone (il terzo di una classe già in isolamento), due alla scuola media di Torviscosa (in due classi diverse) e, infine, uno alla scuola primaria Morpurgo dell'Istituto comprensivo Campi Elisi di Trieste. Alla Scuola primaria di Roveredo in Piano sono stati individuati due casi collegati a uno studente dell'Itis di Pordenone positivo e sono stati messi in quarantena 20 alunni; alla Scuola secondaria di Roveredo in Piano è stato identificato un caso e pianificato un sopralluogo; all'Istituto Deganutti di Udine sono stati individuati 3 casi; alla Scuola elementare di Moruzzo una classe è stata posta in quarantena con 8 alunni e 2 insegnanti risultati positivi. All'Istituto nautico di Trieste risultano 23 alunni e 8 insegnanti in quarantena; al Liceo Buonarroti di Monfalcone è stato rilevato un insegnante positivo.

Ultimo aggiornamento: 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA