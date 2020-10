Coronavirus nelle scuole, contagi a Roveredo e accertamenti al Mattiussi di Pordenone

PORDENONE E UDINE - Alla Scuola primaria di Roveredo in Piano sono stati individuati due casi collegati a uno studente dell'Itis di Pordenone positivo e sono stati messi in quarantena 20 alunni; alla Scuola secondaria di Roveredo in Piano è stato identificato un caso e pianificato un sopralluogo; all'Istituto Deganutti di Udine sono stati individuati 3 casi; alla Scuola elementare di Moruzzo una classe è stata posta in quarantena con 8 alunni e 2 insegnanti risultati positivi. Sono inoltre in corso accertamenti epidemiologici all'Istituto Mattiussi di Pordenone e alla Scuola primaria Marconi di Sacile. All'Istituto nautico di Trieste risultano 23 alunni e 8 insegnanti in quarantena; al Liceo Buonarroti di Monfalcone è stato rilevato un insegnante positivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA